Claudia de Breij niet bij Jinek omdat ze ziek was

„Het is gewoon heel intensief, vanaf 7 september tot oudejaarsavond knallen.” Inmiddels voelt De Breij zich weer iets beter, maar ze doet het „gewoon even rustig aan”.

De Breij zou het maandag onder meer gaan hebben over haar oudejaarsconference. Daarin liet de cabaretière, die vaak te gast was bij De Wereld Draait Door, zich voor het eerst uit over het veelbesproken Volkskrant-artikel over de situatie achter de schermen van de talkshow.

In haar conference voerde De Breij een fictief telefoongesprek met een medewerker van een talkshow die haar uitnodigde om langs te komen om over het onderwerp te praten. De man vroeg haar of zij ook grensoverschrijdend gedrag had ervaren bij DWDD. „Nee, ik niet”, antwoordde De Breij. „Maar ik zat anders in die hiërarchie.”