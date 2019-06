Keanu Reeves heeft elke Marvel-film geweigerd

„We praten voor bijna elke film die we maken met hem”, vertelt Feige in een interview met ComicBook.com over zijn wens om met de acteur samen te werken. „Ik weet niet wanneer, en of hij zich ooit bij het MCU (Marvel Cinematic Universe) aansluit, maar we willen heel graag de juiste manier zien te vinden.”

Wel wordt gefluisterd dat Reeves opduikt in de nog te verschijnen Marvel-film The Eternals. Hierin zou hij de tegenspeler zijn van Angelina Jolie. Reeves schittert momenteel in John Wick 3: Parabellum, waarin hij de titelrol op zich neemt. Ook leent hij zijn stem aan Toy Story 4. De nieuwe animatiefilm draait vanaf komend weekend in Amerikaanse bioscopen.