Nieuwe rechtszaak tegen R. Kelly begint volgende zomer

De zaak kan pas beginnen als het proces dat tegen hem loopt in New York is afgerond. Vorige maand werd de r&b-zanger schuldig bevonden aan het leiden van een operatie die tot doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Welke straf hij krijgt, hoort R. Kelly pas begin mei.

De 54-jarige R. Kelly staat ook nog een proces in de staat Illinois te wachten. Mogelijk gaat de zanger levenslang de gevangenis in.

De zanger zit al sinds 2019 vast, toen hij werd opgepakt in Chicago. In juni werd hij overgebracht naar de gevangenis in Brooklyn.