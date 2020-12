Johnny de Mol besmet met corona

De Mol zou de rol van verteller voor zijn rekening nemen in de kerstshow van KRO-NCRV, die op kerstavond live wordt uitgezonden op NPO 1. Hij is op oudejaarsavond wel te zien in de speciale eindejaarsspecial van het SBS6-programma Ik hou van Holland. Volgens een woordvoerder van Talpa Network is het programma vorige week al opgenomen. De Mol is toen, net als alle kandidaten, voor de opnames getest op corona. De uitslag was toen negatief.

Aan het ANP laat zijn woordvoerder weten dat De Mol zich naar omstandigheden goed voeld en milde klachten heeft.