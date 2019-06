Paula van der Oest regisseert BBC-serie

De dramaserie gaat over het snelle circuit van machtige vrouwelijke echtscheidingsadvocaten bezien vanuit het perspectief van drie zussen Defoe. Een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Barry Atsma. Hij geeft gestalte aan de senior partner van een groot advocatenkantoor dat ook veel huwelijkse zaken en scheidingen behandelt. Andere grote rollen worden gespeeld door Nicola Walker, Stephen Mangan, Fiona Button en Deborah Findlay.

De producenten van de serie zochten een goede vrouwelijke regisseur; via Atsma kwamen zij in contact met Van der Oest. De acteur werkte eerder met haar samen voor de thriller Lucia de B. De laatste aflevering van het eerste seizoen van The Split is zondag te zien op NPO1.