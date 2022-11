Jamie Trenité voor het eerst vader geworden

Premium Buitenland

Houdt zwendelkoning Jho Low zich schuil in China?

Jho Low, het vermeende brein achter de megafraudezaak rond het Maleisische staatsfonds 1MDB, weet al jarenlang te ontsnappen aan arrestatie. Bradley Hope en Tom Wright, auteurs van het boek ’Billion Dollar Whale: The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood, and the World’ claimen dat China de 40-jarig...