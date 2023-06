Premium Het beste van De Telegraaf

’Wraakzuchtige Angelina Jolie heeft Château Miraval expres achter Brad Pitts rug om verkocht’

Door Charlie van Elswijk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Voogdij over zes kinderen, vermeend huiselijk geweld en een gezamenlijk landgoed. Sinds de scheiding in 2016 is aangevraagd, hebben Brad Pitt (59) en Angelina Jolie (47) heel wat rechtszaken tegen elkaar aangespannen. In 2021 klaagde Pitt zijn ex-vrouw aan, omdat zij zonder zijn goedkeuring haar deel van de Franse wijnmakerij, Château Miraval, had verkocht. In de rechtbank beweert hij nu dat Jolie „liegt en wraakzuchtig is”, en de verkoop opzettelijk achter zijn rug om plande.