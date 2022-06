VI start petitie om organisatie Televizier-Ring over te halen

Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp zijn het daar niet mee eens. De petitie werd al tijdens de uitzending 20.000 keer getekend.

De organisatie van de Gouden Televizier-Ring stelde donderdag erbij te blijven dat Vandaag Inside geen kans maakt op de belangrijkste publieksprijs voor tv-programma’s. In de reglementen voor de tv-prijs staat al jaren dat programma’s die de prijs al eens hebben gewonnen óf een al te gelijkende spin-off zijn niet meer kunnen winnen. „Vandaag Inside is in onze ogen een te gelijkende spin-off”, zegt de woordvoerder van de prijs.

De winst voor Voetbal International werd in 2011 als een verrassing gezien. Verwacht werd dat één van de andere genomineerden, The Voice of Holland en Wie Is De Mol?, er met de Ring vandoor zouden gaan. Tijdens de live-uitzending mocht Mies Bouwman echter onthullen dat outsider Voetbal International met 37 procent van de stemmen had gewonnen. Het was bovendien een primeur, omdat nog nooit eerder een sportprogramma de felbegeerde Ring won.

De organisatie van de Televizier-Ring was donderdagavond niet voor commentaar bereikbaar.