Aidsfonds roemt openheid Tan over overleden broer in Zomergasten

„Voor veel mensen blijft hiv en aids een ver-van-mijn-bedshow”, vertelde de directeur van het Aidsfonds in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. „Er kleeft nog zoveel stigma aan hiv. Veel mensen met hiv vinden het lastig om erover te praten, omdat er altijd een schuldvraag komt: hoe kom je er aan, wat heb je gedaan?” Het feit dat Tan zo openhartig over zijn broer praatte in een groot programma als Zomergasten, kan volgens Vermeulen verschil maken. „Humberto vertelde zo goed hoe ingrijpend de dood van één persoon met aids kan zijn.”

Patrice, de jongste broer van Humberto Tan, overleed in 1992 op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van aids. Tan vertelde dat zijn broer hoopte op een medicijn tegen de ziekte. Dit werd echter pas ontwikkeld na zijn overlijden. Toen was een hiv-besmetting vrijwel zeker een doodvonnis. Tegenwoordig is het door de medicijnen voor de meeste mensen die het virus hebben een chronische aandoening.

De talkshowpresentator liet beelden zien uit de documentaire Strike a Pose, over achtergronddansers van Madonna die hiv-positief waren. „Dat verhaal over stigma, over oordelen, veroordelen en het isoleren van mensen die ziek zijn, dat grijpt me natuurlijk persoonlijk aan”, aldus Tan. Ook koos hij voor de speelfilm Philadelphia uit 1993, waarin Tom Hanks een man met aids speelt. Het leverde de acteur zijn tweede Oscar op.