Cel geëist voor Luc Besson om onterecht ontslag

De assistente werd in januari van 2018 na vier jaar ontslagen wegens ’een ernstige misdraging’. Volgens de aanklagers was daar geen sprake van, en is de vrouw onrechtmatig ontslagen terwijl ze met ziekteverlof was. De vrouw zat ten tijde van het ontslag al een paar maanden thuis, naar eigen zeggen omdat ze als slaaf werd behandeld op het werk.

Besson was niet aanwezig bij de rechtbankzitting. EuropaCorps laat in een verklaring weten te vertrouwen op een uitspraak van de arbeidsinspectie, die afgelopen oktober heeft geoordeeld dat er geen bewijs was dat de vrouw ten onrechte is ontslagen. Het filmbedrijf stelt dat Besson daardoor de uitspraak in de rechtszaak met een gerust hart tegemoet ziet.