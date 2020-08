Dennis bij familiefeestje met koningin van Maleisië

De koningin van Maleisië heeft zaterdag een werk- en familiebezoek gebracht aan haar geboortestaat Johor. De Raja Permaisuri Agong, zoals de officiële titel van koningin Azizah luidt, had onder meer een ontmoeting in het Istana Bukit Serene met haar schoonzus Raja Zarith. Samen sneden ze een verjaardagstaart aan. Azizah is woensdag zestig jaar geworden en Zarith bereikt die leeftijd op 14 augustus.