Taeke Taekema op zijn knie gegaan voor Airen Mylene

„Jongens, ik moet jullie wat vertellen”, begint ze haar aankondiging waarmee ze haar collega’s de stuipen op het lijf jaagt. Toch wil ze nog niet meteen verklappen wat er aan de hand is. „Is er jullie niets opgevallen aan mij?”, vraagt ze. Hoewel Frank Dane inderdaad heeft opgemerkt dat ze straalt, heeft hij nog niet door dat er een stralende ring om haar vinger zit.

Uiteindelijk valt het kwartje en roept Airen het enthousiast uit. „Hij is op een knie gegaan!”, onthult ze. „Hij heeft me ten huwelijk gevraagd. We gingen naar een hotel en hij was best wel zenuwachtig. En toen is hij in de hotelkamer op één knie gegaan. Het was onverwachts en ik heb het aanzoek ook wel een klein beetje verprutst voor hem.”

Hoe dat precies zit? Daarvoor wordt Taeke zelf gebeld. Hij vertelt dat ze speciaal voor zijn verjaardag een weekend weg waren. Hij zag dit meteen ook als een mooi moment om dé vraag te stellen, maar Airen leek dat ook aan te voelen. Toen de twee op de metro stond te wachten, vroeg ze hem dan ook of hij haar nu ten huwelijk zou vragen. „Ik moet zeggen, het is niet de eerste keer dat ze dit doet. Ik ging niet gelijk in de vlekken, maar ik dacht wel: ’je moest eens weten!’ Uiteindelijk heb ik wel snel gevraagd, want zo’n ding brandt toch ook in je zak.”

Airen en Taeke leerden elkaar kennen tijdens hun deelname aan Wie is de Mol? in 2015. Samen hebben ze twee zoontjes: Bodhi en Foss.