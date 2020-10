ZO bespioneerde Rogier zijn Frank met telefoon

Frank Jansen (l.) en Rogier Smits. Ⓒ Michel Schnater

Leuk doen voor een miljoen kijkers op televisie, maar thuis elkaar het leven zuur maken... De sfeer tussen tv-duo FRANK en ROGIER moet al maandenlang compleet zijn verziekt. Het populaire homostel lijkt elkaar al lange tijd te ontlopen. Óf de een was afgereisd naar hun huis in Cogolin bij Saint-Tropez, óf de ander verbleef in dat, volgens Rogier, ’paleis voor een prikkie’. Maar in plaats van elkaar ook daadwerkelijk lós te laten, hield in elk geval Rogier zijn echtgenoot op alle mogelijke manieren in de gaten en bespioneerde hij hem zelfs!