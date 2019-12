’Iedereen heeft een VERHAAL’

Pianiste Iris Hond organiseerde op kerstavond voor de vijfde maal een speciaal diner voor hen die het minder getroffen hebben. Ⓒ Ferry de Kok

De feestdagen stonden voor de meesten van ons in het teken van uitgebreid eten en lekker tegen elkaar aan kruipen bij het haardvuur. Dat dit echter niet voor iedereen geldt, weet pianiste IRIS HOND als geen ander. Voor de vijfde maal organiseerde ze daarom afgelopen kerstavond een speciaal diner voor hen die het minder getroffen hebben. Ook in haar nieuwe theatershow Home komt ze op voor een ieder die, om wat voor reden dan ook, alleen staat in zijn of haar strijd. ,,Oordeel niet te snel en heb begrip voor de ander.’’