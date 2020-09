Horror op Kensington Palace: lijk in meer gevonden

In eerste instantie dacht men dat het om Endellion Lycett Green (51) ging, schrijft Daily Mail. Deze Britse vrouw, kleindochter van de Engelse dichter Sir John Betjeman werd al een week vermist. Toen de politie in hun onderzoek contact met haar familie opnam, was die compleet kapot van het vermoeden dat het om Endellion ging. Groot was dan ook hun opluchting toen zij deze week levend en wel teruggevonden werd. Een vriend van de famlie liet weten dat met haar alles goed is, al ’is het een traumatische week geweest’. Ze betuigen ook hun condoleances aan de familie van de onbekende vrouw.

Daarmee werd het mysterie van het gevonden lichaam des te groter. Scotland Yard onderzoekt de zaak, maar wil er niet veel over kwijt. Zij behandelen de zaak volgens een woordvoerder als een ’onverklaarbaar overlijden’, niet als een ’verdacht overlijden’.

Kensington Palace, niet alleen het woonhuis van William en Catherine em hun kinderen, maar ook van Eugenie en Jack Brooksbank, is voor een deel toegankelijk voor het publiek. Zij kunnen tegen betaling een aantal appartementen in het gebouw en de tuin bewonderen. Het meer voor het paleis is openbaar terrein, er zouden ook vaak joggers lopen. Voorlopig blijft het dus nog een onopgeloste zaak.