Primeur voor prinses Irene

De prinses ging samen met vierhonderd kinderen in debat over het belang van bossen en het belang van een Kinderminister voor natuur en milieu.

Daarna plantte Irene samen met vierhonderd kinderen meer dan duizend bomen in dorpsbos De Hoogte van Staatsbosbeheer. Ook plantte ze de laatste boom van de Bomencirkel in het woon- en recreatiegebied Blauwestad. In deze Bomencirkel werd ook een boom geplant als eerbetoon aan de vorig jaar overleden Sandra Reemer. Zij was ere-ambassadeur van de Boomfeestdag.

