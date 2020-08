Juan Carlos verblijft met ’trouwe minnares’ in Abu Dhabi

Koning Felipe is samen met koningin Letizia en dochters Leonor en Sofia op Mallorca. Ⓒ Getty Images

Terwijl de premier van Spanje en zelfs zijn eigen gezin de kaken stijf op elkaar blijven houden wat betreft de verblijfplaats van JUAN CARLOS, weet de Catalaanse royaltywatcher en auteur PILAR EYRE het zeker: de vorige week vertrokken koning-emeritus houdt zich schuil in Abu Dhabi, waar hij zich heeft teruggetrokken in een peperdure hotelsuite met de vrouw die al ruim veertig jaar zijn minnares is.