Zó raakte Adele 35 kilo kwijt

In het Britse televisieprogramma Lorraine vertelt Camilla dat het ’intense’ dieet van Adele een grote rol in de gewichtsafname van de zangeres speelde, waarbij ze de helft van de aanbevolen hoeveelheid calorieën tot zich nam en groene smoothies dronk. Het aantal calorieën dat Adele per dag binnenkreeg zou volgens de personal trainer gereduceerd zijn tot duizend.

De zangeres koos zelf voor dit specifieke dieet, vertelt Camilla. „Er is geen geheim, ik heb haar niet geholpen met het dieet. Ze begon met dit specifieke dieet en nu eet ze gewoon een stuk gezonder. Het is dus een goed regime om veel gewicht te verliezen. Sommige critici zeggen nu: ’Ze is veel te dun.’ Nee! Ze ziet er fantastisch uit.”