Shawn en Camila te sterk voor hiphoppers

Dopebwoy komt binnen op de tweede plaats met zijn single Tiktok, waarop ook Boef en SRNO meedoen. Lil Kleine volgt op plaats drie. Zijn single Af en toe is ook nieuw in de lijst en is zijn negende top 5-hit op rij. In totaal heeft Kleine al zeventien top 5-hits achter zijn naam staan.

De derde nieuweling in de top tien is rapper Henkie T. Hij scoort in samenwerking met Jonna Fraser zijn eerste top 10-hit met Domdoen.