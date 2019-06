Paris Hilton: geen reboot The Simple Life

Eerder dinsdag dook een ’verified’ Twitter-account van The Simple Life op, dat erop hintte dat de serie terugkeerde. In een aantal tweets werd gesuggereerd dat Lindsay Lohan betrokken was bij het project. Later verwijderde Twitter eerst het blauwe echtheidsvinkje achter het account, en schorste het toen helemaal.

„Iemand heeft een nepaccount gemaakt en dit The Simple Life-gerucht verspreid”, liet Paris weten. „Er is niets van waar. Ja, ik was dol op die show en ben benaderd het weer te gaan doen. Maar ik moest nee zeggen omdat ik een extreem vol werkschema heb doordat ik de wereld over reis om mijn zakenimperium te leiden.”

The Simple Life startte in 2003. In de realityshow moesten rijke meiden Paris en Nicole Richie het zonder financiële steun zien te rooien. Ze namen in de serie baantjes aan als hotelschoonmakers, fastfoodmedewerkers en boerderijknechten. De realityshow kwam in 2007 ten einde.