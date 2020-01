Stormzy vergeet schoenen en gaat op sloffen naar tv-show

Presentator Dan Walker kon het niet laten om naar zijn instappers te vragen. „Voordat we beginnen: mag ik zeggen dat die sloffen fantastisch zijn”, zo bracht hij het onderwerp ter sprake. Stormzy bekende echter al snel dat het niet om een fashionstatement ging maar dat hij min of meer een modeblunder had gemaakt.

„Ik ben mijn schoenen vergeten. Ik ben een idioot. Ik ben het gewoon vergeten”, aldus Stormzy. „Het klinkt gek maar het komt door een signeersessie van gisteravond. Die doe ik altijd op mijn sloffen en toen we weer in de auto zaten ontdekte ik dat ik m’n gympen had laten staan.”

Op Twitter noemden veel mensen het hilarisch dat Stormzy met zijn sloffen aan op de bank zat.