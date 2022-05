Mick Jagger en Keith Richards genieten van bezoek aan Nederland

„Ik vond het heerlijk om de afgelopen weken te repeteren in Nederland, volgende stop Madrid”, schrijft Mick Jagger bij een viertal foto’s. Daarop poseert de zanger onder meer voor een molen en op een bruggetje. Ook nam hij de fiets om een andere molen te bekijken.

Keith Richards deelt ook een kiekje van zijn bezoek aan Nederland. De gitarist heeft kennisgemaakt met de Amsterdamse grachten.

De Stones waren in Nederland om te repeteren voor hun aankomende Europese tournee. De eerste show is volgende week in Madrid. Op 13 juni treden de rockers op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.