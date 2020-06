Fien Vermeulen neemt WhatsAppfraudeur te grazen

Fien liet de oplichter er echter ook niet zomaar mee weg komen. Ze speelde het spelletje mooi mee. Zo schreef ze dat ze begreep dat ’oma Lies’ geld nodig had, maar: „Het punt is... de psycholoog van de kat kost 106.800 euro per uur. Dus ik heb even niet zoveel over.”

De oplichter zelf trapte er vervolgens met open ogen in en vroeg daarop of Fien niet iemand anders wist die met het geld kon helpen. Daarop reageerde de radiopresentatrice ad rem: „Weet je, bel de kerstman even, die heeft zat. 0900-niemand trapt hier in.”

De screenshots van het gesprek met de oplichter deelde ze op social media. Met een knipoog schrijft ze nog: „Overigens, voor de mensen die hun kat echt naar een psycholoog brengen, ik heb geen oordeel.”

Voor Fien Vermeulen mag het dan grappig aflopen, voor veel mensen is WhatsAppfraude - waarin oplichters zich voordoen als een familielid of bekende en om geld vragen - een behoorlijke aanslag op hun geld en emoties. Eerder werd ook acteur Charly Luske op deze manier opgelicht.