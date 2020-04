Bizzey: ’Als BN’er kun je makkelijker met coronamaatregelen omgaan’

„Ik ben heel gedreven omdat ik bang ben om skeer te worden”, vertelt Roelandschap. „Maar ik heb het nu zo goed voor elkaar, dat ik wel de luxe heb om dat wat meer los te laten.” Door de coronacrisis zijn veel optredens van de muzikant afgeblazen. Hij zegt daardoor geen risico te lopen, maar de angst voor blut worden blijft. Dat komt voor een deel door zijn opvoeding, want zijn ouders hadden het niet breed. „Mijn vader had een platenzaak, mijn moeder stond daar ook in. Ik heb geleerd: hard werken, geen schulden maken.”

Bizzey (34) is ook tijdens de coronacrisis lekker thuis met zijn vrouw en kindje. „Als bekende Nederlander is het toch makkelijker om met de maatregelen om te gaan, denk ik. We hebben een grote tuin”, vertelt de 34-jarige artiest. „Normaal denk ik dan: er is money to be made, weet je wel. En nu hoef ik me niet schuldig te voelen, want niemand kan money maken. Het is niet zo dat als ik nee tegen een show zeg, dat iemand anders die dan pakt. Die druk is van de ketel en dat is wel lekker eigenlijk.’