Koningin Elizabeth deelt privéfoto van haar en Philip

De foto komt uit het privé-archief van het stel. Op de foto ligt Philip in het gras van de Coyles of Muick, een heuvelachtig gebied in Schotland. Daarnaast zit Elizabeth breed glimlachend. De foto werd in 2003 gemaakt door Sophie, de gravin van Wessex en de vrouw van prins Edward.

Vorige week vrijdag overleed prins Philip op 99-jarige leeftijd. Zaterdag wordt de man van koningin Elizabeth begraven. Vanwege de coronamaatregelen zijn er ongeveer dertig familieleden aanwezig.