Fred van Leer bedreigd bij poging tot overval

„Ze hebben vanmorgen getracht mij te overvallen, twee jongens in PostNL-pakjes en een pruik op, een hele lelijke by the way. Ik ben bedreigd met een vuurwapen”, vertelt hij in een video op Instagram. „Ik heb geen klappen gekregen. Weet je wie wel klappen hebben gekregen? Die gasten die beneden aan de trap lagen. Ik ga nu aangifte doen. Het komt goed, ik voel me sterk. Ik voel me sterk door jullie.”

Gekneusde rib

Wel laat hij weten een gekneusde rib te hebben. „Dat doet inderdaad veel pijn. En door! Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Ik heb hele fijne mensen om mij heen. God zij me geprezen. Dus kijk goed als je de deur opendoet. En voor alle mensen die denken ’er is nog iets te halen’: als je misschien met een heel groot schilderij de deur uit wil lopen, dan mag dat. Maar de trap is hoog hè!”

(Tekst loopt verder onder video)

De overvallers gingen er uiteindelijk rennend vandoor richting de C.P. Tielestraat. Beide overvallers droegen een PostNL outfit. Een overvaller is volgens de politie licht getint en heeft kort zwart haar. De andere overvaller droeg vermoedelijk een zwarte pruik en had een petje op. Door de politie is er in de buurt een vuurwapen gevonden wat door medewerkers van de Forensische Opsporing veilig is gesteld. De politie deed woensdagochtend uitgebreid sporenonderzoek bij en rondom de woning. De jacht op de twee overvallers is in volle gang

(Tekst loopt verder onder afbeelding)

Ⓒ JBMedia

Het leven van Van Leer staat de afgelopen tijd volledig op zijn kop nadat begin november een seksvideo van hem werd verspreid. Een paar dagen na de verspreiding van de video-opname werd de stylist door de brandweer uit zijn huis getakeld. Hij belandde daarna even in het ziekenhuis. Inmiddels was hij na een heftige tijd weer aan het werk gegaan.

Ⓒ JBMedia