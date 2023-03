Lewis Capaldi zegt Europese shows af vanwege stemproblemen

De Schot zou vrijdag optreden in Barcelona en cancelde zijn show pas twee uur van tevoren, tot grote teleurstelling van zijn fans. Ook de optredens in Madrid, Stuttgart en München gaan niet door. Eerder deze week moest Capaldi ook al concerten in Zürich en Milaan afzeggen.

Capaldi voelt zichzelf ’een lul’ dat hij de show in Barcelona zo laat pas cancelde en zegt in een videofragment sorry tegen zijn fans. „Ik voelde me beter en ik dacht dat ik klaar zou zijn voor de show, dus ik ben gewoon naar Barcelona gevlogen. Tijdens de soundcheck hield m’n stem ermee op. Dus helaas moet ik om verdere schade te voorkomen een week rust nemen en goed te genezen.”

Op 25 februari gaf Capaldi nog een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.