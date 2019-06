Madonna scoort negende nummer 1-album

De laatste nummer 1-notering van Madonna stamde uit 2012, toen album MDNA de Billboard-lijst aanvoerde. Eerdere platen waarmee de inmiddels 60-jarige zangeres op één eindigden waren Hard Candy (2008), Confessions On A Dance Floor (2005), American Life (2003), Music (2000), Like a Prayer (1989), True Blue (1986) en Like a Virgin (1985).

Madonna is daarmee de één na succesvolste zangeres in de lijst, meldt het blad. Alleen Barbra Streisand behaalde meer nummer 1-posities, de zangeres voerde elf keer de lijst aan. The Beatles hebben het vaakst op één gestaan, namelijk negentien keer. Daarna volgen Jay Z met veertien, Streisand en Bruce Springsteen met elf en Elvis met tien albums.