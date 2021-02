’Meghan heeft tijdens zwangerschap steun aan Eugenie’

Alhoewel er geruchten de ronde deden dat er sprake was van frictie tussen Eugenie en Meghan, omdat Harry en zijn vrouw vlak na de geboorte van haar eerste kindje bekendmaakten opnieuw in verwachting te zijn, is daar volgens een anonieme bron absoluut geen sprake van. De ingewijde vertelt aan People: „In deze tijden komt de familie juist samen. Het is fantastisch dat Eugenie haar kindje heeft gekregen vlak voordat Harry en Meghan hun tweede verwelkomen. Ze zijn heel close en beide koppels bewandelen hun eigen pad."

Eerder zou er wel kift zijn geweest tussen de koppels. In het boek Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family werd gesuggereerd dat Eugenie vond dat ze moesten wachten met de aankondiging van Meghans eerste zwangerschap, omdat het overlapte met haar huwelijk.