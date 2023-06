Premium Het beste van De Telegraaf

Museum krijgt 33 schilderijen van echtpaar dat anoniem wil blijven Opnieuw grote schenking voor Singer Laren

Door Paola van de Velde

Uitsnede uit het pointillistische vrouwenportret van Jo Koster Ⓒ Singer Laren

Singer Laren kan zich inmiddels wel ’kampioen privécollecties binnenhalen’ noemen. Want na de Nardinc Collectie (de grote schenking in 2018 van kunstverzamelaar Els Blokker) heeft het museum opnieuw een omvangrijke kunstcollectie weten te verwerven. Het gaat om 33 schilderijen van belangrijke Nederlandse kunstenaars, onder wie Piet Mondriaan, Kees van Dongen en Jan Sluijters. „Filantropie zit in ons dna.”