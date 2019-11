Aaron Carter schreeuwt naar rechter na wapenvonnis

In juli 2017 werd Aaron opgepakt, omdat hij onder invloed achter het stuur zat. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een rechter in Californië heeft dinsdag geoordeeld dat voormalig kindster Aaron Carter te gevaarlijk is om wapens in huis te hebben. Volgens TMZ reageerde de zanger woedend en schreeuwde daarbij naar de rechter dat hij moeiteloos naar een andere staat kan rijden om daar nieuwe vuurwapens te kopen.