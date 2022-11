Nick en Simon hebben allerlaatste videoclip als duo uitgebracht

.Ook de fans zijn te zien in de video. „Want door jullie hebben we al die hoogtepunten mogen beleven. Jullie steun, jullie liefde voor onze muziek zullen wij nooit vergeten!”, schrijft het duo op hun gezamenlijke Instagramaccount. „En het mooie is: de muziek blijft. Elk lied is als een foto uit de N&S-tijd, waar wij met warme gevoelens en met een glimlach naar zullen kijken.”

Nick Schilder en Simon Keizer bevestigden in augustus de geruchten dat ze na zeventien jaar stoppen als muzikaal duo. Keizer twijfelde al langer omdat „de lol” weg is, zo legde hij uit in Jinek. De twee deelden hun afscheidsclip niet op hun eigen Instagrampagina. Ze blijven wel samen televisie maken.

De zangers brachten begin deze maand hun laatste album Nu Of Ooit uit. Volgend voorjaar staan er afscheidsconcerten gepland.