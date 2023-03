Cher maakt samen met vriend nieuwe muziek

„Ik ga naar Engeland om twee albums te maken”, aldus Cher. „Sommige nummers die Alexander voorstelde, daar ben ik best enthousiast over. Hij is producer, schrijver en doet alles, dus daar ben ik blij mee.”

In november maakten Cher en Edwards wereldkundig samen te zijn. Haar fans reageerden niet allemaal positief. Sommigen dachten dat Edwards van de Believe-zangeres wil profiteren. In een interview met Kelly Clarkson liet Cher later los dat ze wel kan begrijpen waarom haar relatie „een beetje belachelijk” is.