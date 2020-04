De nood is hoog in de theaterwereld

Het was een fikse tegenvaller voor de kersverse producent MediaLane dat de kostbare musical Hello, Dolly! al zo vlak na de première niet meer gespeeld mocht worden. Ⓒ Foto Roy Beusker/Annemieke van der Togt

Het water staat veel theaters, producenten en gezelschappen inmiddels aan de lippen. De nood is hoog. Wat is er straks in de schouwburgen nog te zien voor het publiek?