O.J. Simpson ontkent slippertje Kris Jenner

„Nooit, en ik benadruk nooit, heb ik op enige wijze interesse gehad in Kris. Niet romantisch of seksueel en ik heb ook nooit de indruk gekregen dat zij interesse had in mij”, zegt O.J. in een video die hij op Twitter deelt. „Al deze verhalen zijn dus onzin. Slecht en smakeloos.”

Vorige maand zei de voormalig manager van de omstreden oud-sporter dat hij tegen hem had opgeschept over een avontuurtje met de moeder van Kourtney, Kim en Khloé Kardashian en Kendall en Kylie Jenner. O.J. ontkent echter dat deze man zijn manager is. „Ik heb misschien ooit een keer met hem samengewerkt, maar hij komt niet eens in de buurt van de rol van een manager.”

De geruchten dat O.J. en Kris een affaire hadden toen ze nog getrouwd waren, gaan al jaren. Het huwelijk van Kris en Robert Kardashian liep in 1991 stuk, O.J. en Nicole gingen het jaar daarop uit elkaar. In 1994 werd Nicole vermoord en was de oud-sporter hoofdverdachte in de zaak. Robert was een van zijn advocaten.