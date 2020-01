Bibi Breijman geeft Waylon de schuld van haar burn-out

Bibi vertelt dat ze ook in de jaren voorafgaand aan de diagnose al ongelukkig was, dit kwam onder meer door haar vorige partner. „Mijn relatie voelde meer alsof ik met een huisgenoot woonde, het was niet eens ’broer en zus’ meer.”

Toen ze die relatie verbrak om voor Waylon te kiezen, viel iedereen over haar heen. „Zo veel mensen, en vooral ook de media, hadden een mening over mij omdat ik het had uitgemaakt, en niet zo lang daarna met Willem (echte naam Waylon, red.) was. Dat kwam echt hard aan.”

Inmiddels gaat het beter met Bibi. Zij heeft zich onder meer voorgenomen te gaan trouwen met Waylon, een voornemen dat ze de afgelopen jaren wel vaker heeft uitgesproken. „Ik zou het nu wel een mooie toevoeging vinden. We hebben het er vaak over dat het leuk zou zijn voor onze dochter Teddy, en dat het bijzonder is om de liefde te vieren.”

