Madonna noemt Miley ’een vrouw die heeft geleefd’

„Thank God!! Je bent een gewoon mens! Een vrouw die heeft geleefd. Daarvoor hoef je nooit je verontschuldigingen aan te bieden!”, aldus The Queen of Pop. Andere celebs, zoals actrice Shailene Woodley en model Lily Aldridge reageerden daar weer op met een hartje. Miley’s zus Brandi schreef: „Ik ben trots op jou, zussie!”

De reden waarom Miley, ondanks dat ze nog steeds van Liam houdt, geen uitweg meer zag in hun huwelijk is vanwege haar eigen groei als mens. „Ik moest de gezonde beslissing voor mezelf nemen om afscheid te nemen van mijn oude leven. Ik ben gezonder en gelukkiger dan ik in tijden ben geweest. Je kunt zeggen dat ik een twerkende, wiet rokende en vloekende boerenkinkel ben, maar ik ben geen leugenaar.”

Liam en Miley maakten bijna twee weken geleden bekend te gaan scheiden na een huwelijk van een jaar. Kort daarna werd de zangeres alweer zoenend gespot met Kaitlynn Carter tijdens een vakantie in Italië. Liam heeft woensdag officieel de scheiding aangevraagd. Hij verblijft momenteel bij zijn familie in Australië om de breuk te verwerken.