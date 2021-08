Kijkers los op Debbie uit B&B Vol liefde: ’Stuur haar naar de Noordpool’

In een gesprek met Art geeft Debbie aan dat ze de diepgang mist bij Jelmer en Pascal, de mannen waar ze momenteel mee datet. Jelmer heeft ze naar eigen zeggen nog niet ’genoeg gezien om een mening over te kunnen geven’. „Dat denk ik omdat hij in de schaduw staat van Pascal”, geeft Debbie aan. Art stelt voor dat ze de mannen uit elkaar haalt, zodat ze een-op-een iets met Jelmer kan ondernemen.

„Ja, maar Jelmer kan dat ook aan mij vragen toch?”, antwoordt Debbie lichtelijk geïrriteerd. „Nou sorry hoor, ik stel maar wat voor hier”, verzucht Art. Debbie: „Dat is toch wat het is. Hij heeft zelf nog niets geïnitieerd.” Ze besluit dat Jelmer voor haar ’misschien niet de juiste persoon’ is.

Noordpool

Op Twitter reageren kijkers van het programma vol verbazing. „Zelfs tegen Art is ze een bitch. Wat een secreet is Debbie, bah”, schrijft een kijker. Iemand anders denkt dat Debbie ’een spelletje’ speelt: „Cluedo om precies te zijn. Zij is overduidelijk mevrouw Roodhart. Hard, koel en meedogenloos.”

Een van de kijkers meent zelfs de oplossing voor de smeltende ijskappen te hebben gevonden: „Ze moeten Debbie naar de Noordpool sturen, dan is het probleem meteen opgelost.” Een andere Twitteraar concludeert dat Debbie ’vol issues’ zit: „Debbie wil maar dat mannen constant moeite voor haar doen, maar zelf laat ze helemaal niks zien, behalve een hautaine houding. Ze denkt echt dat ze de jackpot is. Vrouw zit vol issues.”