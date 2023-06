Ed Sheeran doet eigen voorprogramma na auto-ongeluk Khalid

„Helaas is Khalid betrokken geraakt bij een auto-ongeluk en kan hij niet bij de show in DC zijn. Gelukkig is hij niet ernstig gewond”, laat Sheeran weten via Instagram Stories. Wel heeft Khalid volgens de zanger tijd nodig om te herstellen. Welke verwondingen hij heeft opgelopen is niet duidelijk. „We wensen hem allemaal een spoedig herstel toe en hij is dankbaar voor al jullie liefde en steun.”

Rosa Linn, de Armeense zangeres die vorig jaar meedeed aan het Eurovisie Songfestival, begint het voorprogramma zaterdag zoals gepland en daarna komt Sheeran het podium op. Hij zal een halfuurtje liedjes spelen die niet op de gebruikelijke setlist staan. De meeste komen van zijn recente album -. „Dus kom vroeg”, zegt Sheeran tegen zijn fans.