Fries Museum toont iconen uit Londense National Portrait Gallery Oog in oog met bekende Britten

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Detail uit het portret dat Noord-Ierse schilder Colin Davidson van zanger Ed Sheeran maakte.

Niet minder dan 400.000 portretten beheert de National Portrait Gallery in Londen. Van bijna iedere Bekende Brit is er wel een schilderij, foto of sculptuur opgenomen. Omdat het museum is gesloten voor renovatie mag een klein deel van wereldberoemde collectie op reis. Een buitenkans voor het Nederlandse publiek dat nu in het Fries Museum oog in oog kan staan met o.a. koningin Elizabeth I en II, Shakespeare, Ed Sheeran en Amy Winehouse.