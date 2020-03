I Love Rock ’n Roll-componist overleden

Merrill schreef I Love Rock ’n Roll samen met Jake Hooker. The Arrows bracht het nummer uit in 1975, in 1982 volgde een cover door Joan Jett & the Blackhearts. Die versie bereikte al gauw de nummer-1-positie in meerdere landen waaronder Nederland en Amerika en eindigde in de VS op nummer drie in de lijst met grootste hits van dat jaar.

Britney Spears

In de film Crossroads uit 2002 zingt het personage dat Britney Spears speelt het nummer in een karaokebar. De zangeres scoorde daarna een bescheiden hit met haar cover van I Love Rock ’n Roll. In 2008 bracht ook Italiaanse dj Alex Gaudino een versie van het liedje uit.

De dochter van Merrill liet zondag op Facebook weten dat hij is overleden. „Hoe kan dit?”, schrijft ze in haar emotionele bericht. „Ik was een paar weken geleden nog bij zijn show. Ik heb hem onlangs gefotografeerd voor zijn nieuwe album. Ik had net nog met ’m gesmst, hij wuifde de ’verkoudheid’ die hij dacht te hebben weg. Denk niet dat dit jou of sterke familieleden niet kan gebeuren. Blijf thuis, als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor anderen. Voor mijn vader.”

Joan Jett reageerde zondag op het overlijden van Merrill. „Ik kan me nog herinneren dat ik de Arrows op de tv zag, het nummer maakte zoveel indruk op me en ik wist dat het een hit zou worden. Ik ben dankbaar en verdrietig en wens hem een goede reis naar gene zijde.”