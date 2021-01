Amerikaanse rapper 6 Dogs (21) overleden

De rapper uit Atlanta, wiens echte naam Chase Amick is, kampte naar verluidt met psychische problemen.

Het laatste bericht dat 6 Dogs half november op Twitter met zijn fans deelde, was een screenshot van een onbekend Instagram-verhaal over de mentale uitdagingen die de muziekbusiness met zich meebrengt. „Als je vrienden in de muziekbusiness hebt, bel ze dan op en kijk hoe het met ze gaat. (...) Sommige dagen voel ik me een superheld die de wereld kan overnemen, en soms wil ik gewoon huilen. Ik weet dat ik niet de enige ben. Ik weet dat velen van ons zich zo voelen.”

De rapper is vooral bekend van zijn nummers Faygo Dreams, Guccy Armor, Someone en Flossing.

Praten over zelfdoding kan op de site van 113 Zelfmoordpreventie of bel 0900-0113.