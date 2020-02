Hugo Borst ’zeldzaam respectloos’ naar Ilse DeLange

Terwijl Matthijs van Nieuwkerk het gesprek positief instak over de felbegeerde prijs, was Borst behoorlijk kritisch. Ilse maakt zich zichtbaar klaar om een lied te gaan zingen, maar daar steekt de tafelheer een stokje voor. Hij heeft eerst nog een aantal tamelijk bizarre opmerkingen en vragen. Waarom ze nog muziek maakt bijvoorbeeld...

„Het is de negende hè, straks krijg je de tiende en de elfde,” begint hij. „Ik zeg je: ik kom veel voetballers tegen, veel sporters, die belanden op een gegeven moment in een zwart gat. Er is straks niks meer voor je te winnen, dan heb je je twaalfde en je dertiende Edison, wat moet je dan nog?” vraagt Hugo.

Ilse bewijst echter eens te meer nog altijd nuchter te zijn. „Je maakt geen muziek voor de prijzen. Je maakt muziek voor jezelf als het goed is, zo ben je begonnen...” reageert ze. Maar Hugo is nog niet klaar. Hij benadrukt dat ze enkel succesvol is in Nederland, een ’kikkerlandje’. „Ja, maar dan maak ik nog steeds muziek voor mezelf en is het mooi als je daar waardering voor krijgt. Het is echt niet doorsnee en normaal dat ik hier zit en een prijs win en op die podia sta waar ik mag staan. Ik denk dat het goed is als iedereen dat blijft beseffen.”

En hoewel deze opmerkingen van Borst al tamelijk bizar zijn, doet hij er nog een schepje bovenop. „Straks gaat de tijd een rol spelen en dan word je een oudere vrouw, heeft dat nog invloed op jouw optredens?” En ook nu laat Ilse zien dat ze niet van haar stuk te brengen is. „Ik denk dat het alleen maar interessanter wordt. Ik denk zeker met dit soort muziek, dat wordt alleen maar puurder, je wordt steeds meer jezelf”, antwoordt ze stellig.

„Verstandiger, rijper”, vult Borst haar aan. „Dat mag je toch een beetje hopen, niet waar? Ik vind het mooi als dat doorklinkt in je muziek.” Nu lijkt ook de maat vol voor Matthijs. „Heb je nog een vraag, Hugo?”, stelt hij, waarna Ilse eindelijk met haar gitaar in de weer kan.

Ilse mag dan keurig met dit gedrag om zijn gegaan, maar op sociale media ging het flink los. „Wat een zeldzaam respectloos gesprek met Ilse DeLange bij De Wereld Draait Door, gênant gewoon. Hoog boomergehalte. Maar goed weer even te zien waarmee vrouwelijke artiesten te maken krijgen”, reageert Saskia Noort. Maar ook anderen maken zich druk om de uitzending. Hieronder een greep uit de reacties: