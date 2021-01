Nikkie de Jager ’wakker geschud’ door overlijden broertje

Toen Mikai twaalf was voelde hij een knobbeltje in achtertin zijn knie. Hoewel ze er aanvankelijk nog grapjes over maakten, bleek al snel dat er weinig te lachen viel. „Op kerstavond hoorden we dat het kanker was. Hij was zo optimistisch, zo sterk. Hij zei: oké, ik heb kanker, nu gaan we ertegen vechten.”

Volgens Nikkie heeft haar broertje dan ook nooit ’gezeurd’ of gezegd dat hij zich niet goed voelde. „Als je het aan hem vroeg, antwoordde hij: het gaat goed. Hij is de sterkste kleine man die ik ken.”

Om zelf met het verdriet om te kunnen gaan, stortte ze zich volledig op haar werk. „Ik deed er alles aan om het niet tot me te laten komen, want als dat zou gebeuren, dan zou ik er aan onderdoor gaan.” Pas toen Mikai in 2018 kwam te overlijden, werd ze ’wakker’. „Op een bepaalde manier was het nodig om Mikai te verliezen om mijn prioriteiten op een rijtje te krijgen. Doordat ik een familielid ben verloren, ben ik wakker geschud.”