Inge Ipenburg radeloos: last van stalker op Facebook

De boodschappen die Inge ontvangt liegen er niet om. De stalker stuurt haar berichten met vreemde seksvoorstellen en maakt haar geregeld uit voor ’hoer’.

Blokkeren heeft geen zin. „Ik heb duizenden accounts”, schrijft de anonieme persoon.

Voor de actrice is de maat vol en vraagt haar volgers om advies. „Wat kan ik doen tegen een stalker op Facebook Messenger die al geblokkeerd is?”, schrijft ze. „Vrouwen ’hoer’ noemen en blijven stalken met seksuele voorstellen zou ook op sociale media consequenties moeten hebben.”

Al snel krabbelt haar stalker terug nadat Inge de ongepaste berichten op sociale media heeft gedeeld. „Beste Inge, het was zware humor, een grap. Ik beloof beterschap. Je hebt geen stalker (...) Ik verveelde me en had aandacht nodig. Van mij heb je geen last meer.”

De nare boodschappen lieten Inge niet koud. „Dit was al een tijd aan de gang en ik dacht dat het me niks deed, maar door alle reacties merk ik dat het me beduidend meer dwars zat dan rot berichten van andere eikels waar ik met een blokkade meteen vanaf ben.”