Straatverbod voor stalker John Mayer

Sinds maart dit jaar terroriseerde Ryan Jeremy Knight de zanger en zijn team, zo staat opgetekend in juridische documenten in handen van E! News. Volgens Mayer begon Knight hem in eerste instantie lastig te vallen en te stalken, maar de situatie escaleerde toen Knight ook via sociale media gewelddadige bedreigingen uitte.

„Ik heb menig Jood het ziekenhuis in geholpen”, zou Knight gezegd hebben tegen Mayer, verwijzend naar diens joodse achtergrond en naar seriemoordenaar Ted Bundy en John Lennons moordenaar Mark David Chapman. Eind juni kwam Mayer tijdens een optreden in North Carolina oog in oog te staan met zijn stalker. Knight dook tijdens zijn show op, maar werd door de beveiliging in zijn kraag gegrepen.

De doodsbedreigingen gingen John, die momenteel op wereldtournee is, niet in de koude kleren zitten. Hij zegt te lijden onder „aanzienlijke emotionele druk.”