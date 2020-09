Ashley Tisdale in verwachting van eerste kindje

Op de foto’s zijn Ashley en Cristopher samen te zien. Cristopher deelde zelf nog een nieuwe foto op zijn eigen Instagramaccount. Een aantal bevriende sterren zoals High School Musical-collega Vanessa Hudgens reageerde enthousiast op het nieuws. „Het schattigste ooit”, vindt Hudgens.

Tisdale is voornamelijk bekend van haar rol in de High School Musical-filmreeks. Daarnaast speelde ze ook een hoofdrol in Scary Movie 5 en bracht ze als zangeres een aantal albums uit.

Ashley en Cristopher trouwden in 2014 met elkaar.