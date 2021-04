Ellie Lust om geaardheid bedreigd tijdens opnames in Ethiopië

Na twee draaidagen in het Oost-Afrikaanse land zijn Ellie en haar collega’s gevlucht. „Ze waren erachter gekomen dat ik lesbisch ben. Online werd er opgeroepen tot een lynchpartij, ik moest gemarteld en gedood worden. Midden in de nacht zijn wij toen gerepatrieerd”, vertelt de presentatrice.

Hoewel Ellie naar eigen zeggen geen bang mens is en in haar werk voor de politie vaker te maken heeft gehad met bedreigingen, was ze nu wel angstig. „Ik kon het fanatisme daar niet inschatten. We zaten in een eenvoudig hotel in een sloppenwijk van de Ethiopische hoofdstad. Wat voor de opnames prima is, maar als ze me daar gevonden hadden met die kartonnen deuren was het klaar geweest. De volgende dag zouden we met de politie naar de grootste markt in Afrika gaan, dertienduizend kramen waar honderdduizenden mensen naartoe komen. Als je daar dan herkend wordt door die fanaten... Je strot wordt doorgesneden, je wordt gestenigd.”

Alarmerend

Vanuit Nederland werd besloten om te stoppen met de opnames nadat de Nederlandse ambassade op Facebook ernstige bedreigingen was tegengekomen nadat Ellie was gefotografeerd tijdens een draaidag in een voetbalstadion. „Ik werd in de binnenste ring in het stadion geplaatst: mensen zagen mij dus goed, bovendien viel ik natuurlijk op met mijn cameraploeg. Ze ontdekten al snel dat ik uit Nederland kwam, en als je me dan googelt is het eenvoudig erachter te komen wie ik ben en waar ik voor sta. ’De bedreigingen stoppen niet,’ zeiden ze bij de ambassade, en met name dat vonden ze alarmerend.”

De presentatrice is met de eerst mogelijke vlucht terug naar Nederland gegaan en heeft daar aangifte gedaan. Toch kreeg het nog een staartje. Een paar dagen na thuiskomst vroeg een Ethiopische pakketbezorger haar tweelingzus Marja of ze niet laatst in zijn land was geweest. De politie zocht hem op. „Hij schrok zich helemaal de tandjes toen hij de politie sprak, want die jongen had het vooral heel leuk gevonden dat ik in zijn land was geweest.”

Voor de zekerheid hangt er nu een Aandachtsvestiging Op Locatie op het adres van Ellie en haar zus, wat betekent dat er met spoed gereageerd wordt als er een melding binnenkomt. De angst is ruim een jaar later wel weg, vertelt ze. „Al heb ik nog wel een tijdje over mijn schouder gekeken.”