Ferry Doedens duikt verder in wereld ’sexy sociale media’

Jan Smit: ’Zelf zou ik nooit meedoen aan het Eurovisie Songfestival’

ROTTERDAM - Jan Smit zal nooit meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt hij in de eerste aflevering van Road To Rotterdam, een serie waarin de presentatoren van het Eurovisie Songfestival worden gevolgd in aanloop naar het evenement dat in mei in Rotterdam wordt gehouden.