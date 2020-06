Kelly Clarkson: afgelopen maanden waren emotionele achtbaan

Dat vertelt de zangeres in een interview met de Britse Glamour. „Alles was zo raar.” In het interview vertelt de zangeres dat het ’uitputtend’ was om een werkende moeder te zijn tijdens de coronacrisis. „En ik ben ook geen afwezige moeder. Ik ben volop moeder”, voegt ze daaraan toe.

Clarkson heeft samen met Brandon Blackstock twee kinderen: River van 6 en Remington van 4. Begin deze maand werd bekend dat Clarkson en Blackstock een scheiding hebben aangevraagd.